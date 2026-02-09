Суд отправил в СИЗО подростка, напавшего на студентов в Уфе

В Уфе суд избрал меру пресечения 15-летнему подростку, устроившему нападение с ножом в общежитии БГМУ. Несовершеннолетнего отправили в следственный изолятор до 7 апреля. Свою вину он признал, сообщили в ТГ-канале «Честный репортаж».

Напомним, инцидент произошел 7 февраля. Подросток ворвался в общежитие на улице Репина и напал на студентов. При задержании он оказал сопротивление, в результате чего были ранены два сотрудника полиции. Травмы также получил и сам нападавший.