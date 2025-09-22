Радий Хабиров рассказал о школьниках, победивших в «Президентских состязаниях»

Соревнования по летним видам спорта проходили в детском центре «Орлёнок» с 9 по 21 сентября, в них участвовали 85 городских и 79 сельских классов-команд – почти 1,5 тысячи человек. Наши ребята продемонстрировали хорошую физическую подготовку, умение работать вместе и невероятную сплоченность.