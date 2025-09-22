В Уфе школьников обучают азам пилотирования

Благодаря гранту Росмолодёжи в 600 тысяч рублей в центре развития и творчества «Город талантов» появился авиатренажёр, а ещё макеты самолётов, интерактивная доска и другое оборудование. В учебном классе созданы комфортные условия для того, чтобы привить школьникам любовь к небу.

Всё как в реальной жизни. Запуск двигателя, проверка датчиков, набор скорости и взлёт. Арсений Тетерин пилотирует лёгкий тип самолёта в самое непростое время суток для начинающего лётчика – ночью. Правда, на авиатренажёре, который недавно появился в учреждении дополнительного образования «Школа талантов». Подросток с детства мечтает о небе.

В начале августа был привезён авиатренажер из Питера, мы занимались его установкой с Вячеславом Николаевичем и уже настроили его, установили звук – его не было. Очень довольны. Арсений Тетерин, старшина кадетских классов лицея №160 г. Уфы

В восторге и их наставник Вячеслав Щиглинцев. Летному делу посвятил 25 лет жизни. Сейчас мужчина учит уфимцев азам пилотирования по проекту «Юный авиационный специалист» для школьников от 12 до 17 лет. Причем занятия абсолютно бесплатные. Они нацелены на то, чтобы юноши и девушки связывали в дальнейшем свою жизнь с авиацией.

Воспитывает чувство реакции, чувство полёта, лётчик – это специальность, где решение принимается за три секунды. То есть надо научиться летать так, чтобы реагировать сразу, и вот этот полет на тренажере дает такое чувство. Воспитывает дисциплину и шестое чувство у летчиков. Вячеслав Щиглинцев, педагог центра развития и творчества «Город талантов» г. Уфы, куратор кадетских классов

Авиатренажёр запрограммирован так, что на нём можно взлетать из любого аэропорта региона. Продолжительность полёта составляет два часа, причем, как и в жизни, у воздушного судна может закончиться топливо.

Пока обучающиеся летают на одном типе самолёта с максимальной скоростью свыше 400 километров в час. Тренажер учит азам пилотирования на территории Башкортостана. Причем аппарат можно сажать и на открытое поле, главное – подобрать идеальную площадку с воздуха. Уфимские школьники положительно отзываются о тренировочных полётах.

Острые ощущения появляются при полете, нужна точность рук, ног, нужно чувствовать, развивать. Платон Соколов

Вначале это, конечно, тяжело давалось, но после помощи Вячеслава Николаевича всё получилось, за это большое спасибо. Артур Сахаутдинов

В самые первые минуты было очень страшно, но потом мне очень понравилось летать, было очень волнительно летать ночью, но мне очень понравилось. Азалия Хайруллина