В Уфе школьников обучают азам пилотирования

Благодаря гранту Росмолодёжи в 600 тысяч рублей в центре развития и творчества «Город талантов» появился авиатренажёр, а ещё макеты самолётов, интерактивная доска и другое оборудование. В учебном классе созданы комфортные условия для того, чтобы привить школьникам любовь к небу.
Всё как в реальной жизни. Запуск двигателя, проверка датчиков, набор скорости и взлёт. Арсений Тетерин пилотирует лёгкий тип самолёта в самое непростое время суток для начинающего лётчика – ночью. Правда, на авиатренажёре, который недавно появился в учреждении дополнительного образования «Школа талантов». Подросток с детства мечтает о небе.
В восторге и их наставник Вячеслав Щиглинцев. Летному делу посвятил 25 лет жизни. Сейчас мужчина учит уфимцев азам пилотирования по проекту «Юный авиационный специалист» для школьников от 12 до 17 лет. Причем занятия абсолютно бесплатные. Они нацелены на то, чтобы юноши и девушки связывали в дальнейшем свою жизнь с авиацией.
Авиатренажёр запрограммирован так, что на нём можно взлетать из любого аэропорта региона. Продолжительность полёта составляет два часа, причем, как и в жизни, у воздушного судна может закончиться топливо.
Пока обучающиеся летают на одном типе самолёта с максимальной скоростью свыше 400 километров в час. Тренажер учит азам пилотирования на территории Башкортостана. Причем аппарат можно сажать и на открытое поле, главное – подобрать идеальную площадку с воздуха. Уфимские школьники положительно отзываются о тренировочных полётах.
Оборудование, макеты двигателей и самолётов, а также интерактивная доска и все удобства в учебном классе центра появились благодаря гранту Росмолодёжи в 600 тысяч рублей. В планах педагоги намерены приобрести всё необходимое для подготовки операторов беспилотников.