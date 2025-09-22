В Башкирии прошли соревнования по летнему поплавочному рыбатлону

На Павловском водохранилище прошли уникальные соревнования по летнему поплавочному рыбатлону на кубок главы администрации Нуримановского района. Участникам за два часа нужно было пробежать три круга по километру и поймать две любых рыбы.

Если участник оставался без улова, то после основного времени ему необходимо было пробежать ещё и масс-старт. Впервые необычный турнир прошел в Башкирии три года назад. А появился такой вид спорта в Рязанской области.

В рыбатлоне на территории комплекса «Павловский парк» приняли участие около 40 рыбаков-спортсменов. И все они получили подарки, независимо от завоёванного места. Такого награждения нет ни в одном виде спорта. Здесь принято, что призы выкладывают на стол, где рыбатлонист, занявший первое место, выбирает себе презент первым, а далее серебряный, бронзовый призер и т.д. Такой формат награждения подчеркивает дружелюбную атмосферу события.