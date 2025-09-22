В Уфе прошел мастер-класс по химии для учеников школ

В Уфимском университете науки и технологий провели мастер-класс по химии для учеников восьмых классов из разных школ региона. Ребятам показали, как проводят опыты в лаборатории.

В частности, то, как тяжелые металлы влияют на белок. Также подростки лично участвовали в переработке пластика, чтобы затем из них сделать брелки. Цель события не только популяризировать среди детей раздельный сбор мусора, но и, прежде всего, увлечь заниматься наукой и привить интерес к профессиональной деятельности.