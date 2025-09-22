«Николо-Берёзовка. Возвращение домой»: как в Башкирии реализуют историко-культурный проект

Сакральное место. Прилив сил, исцеление, исполнение желаний – ощущения тех, чья нога однажды ступила на священную землю. Именно здесь, на левом берегу живописной Камы, 475 лет назад зародилось одно из самых старых русских поселений республики. Николо-Березовка – визитная карточка Краснокамского района.

По легенде, в середине 16 века по реке шел торговый караван судов братьев Строгановых и без видимой на то причины вдруг остановился. Как ни старались корабельщики, сдвинуть ладьи не смогли. Как вдруг людям, вышедшим на берег, на высокой березе явился образ Николая Чудотворца. Помолившись ему, путешественники вернулись на суда, и корабли пошли вновь с прежней легкостью.

Именно купцы Строгановы возвели на месте знамения деревянную Никольскую церковь. После очередного пожара решили: нужен храм из камня. Так он простоял до революции, пока его не постигла участь многих обителей того времени.

Святыня во все времена строилась местными жителями и поддерживалась на средства благотворителей. Главным храмоздателем стал известный предприниматель и патриот малой родины Валерий Тетерев.

Одними из них были и старожилы Николо-Березовки Владимир и Павел Хохряковы. Работы – непочатый край, на реставрацию ушло 10 лет. За это время воссоздали покрытие купола, отштукатурили храмовую и трапезную части, расписали стены.

В начале прошлого столетия священное место дважды посетила Елизавета Федоровна Романова, почитаемая в Русской православной церкви как преподобномученица. В обители даже можно пройти по ее следам – на полу установили чугунные плиты того времени. А сейчас по инициативе местных жителей и с поддержкой меценатов великой княгине открыли памятник и часовню. На выигранный грант неподалеку от собора возвели ладью – символ села – и отремонтировали мечеть. Так начала оживать нижняя часть Николо-Берёзовки.

От величественного храма тянется Большая Купеческая улица. Именно она стала главной артерией и сердцем села. Вдоль так называемого «местного Арбата» стоят 26 зданий, часть из которых полностью восстановлена. В начале 19 века в них, в основном, располагались лавки, зерносушилки, кладовые. В советские годы – районная больница, райком партии, педучилище и не только. Каждый следующий дом не похож на предыдущий – не повторяются даже наличники на окна. Такая концентрация культурных памятников – большая редкость.

На протяжении нескольких столетий село было своеобразной хлебной столицей всего Прикамья. Этому свидетельствуют исторические таблички у домов купцов Антипина, Сюткина, Дедюхина и Пименова, амбаров Федорова, Сахарникова и не только. Сохранилась и «Земская школа», в которой учился первый уфимский чекист и организатор уфимской милиции Пётр Зенцов. Спустя время ее перенесли. В нынешней средней школе почти 20 лет реализуется проект «За честь Родины» – упор делают на гражданско-патриотическое воспитание, выявляют и поддерживают одаренных детей. Об историческом поселении узнают по всей России.

Если в послевоенные годы Краснокамский район был чисто сельскохозяйственным, то во второй половине 50-х годов его территория становится площадкой для размещения нефтяных промыслов. Северо-запад Башкортостана оказался богатым на «черное золото». 29 декабря 1955 года у деревни Ашит из разведочной скважины №3 забил фонтан нефти. Позднее ввели в разработку месторождение «Арланнефть», которое сыграло решающую роль в обустройстве Николо-Березовки. Главной заботой руководителей были люди.

Историко-архитектурный комплекс «Никольский храм» – один из воплощенных проектов первой очереди «Николо-Берёзовка. Возвращение домой». План по благоустройству вошел в пятерку победителей всероссийского конкурса. Воссоздают не только стены, но и дух того времени. Параллельно с главной пешеходной улицей уложили асфальт для проезда машин к селу. Сделали и велодорожку, соединяющую его с Нефтекамском. С каждым годом муниципалитет развивается и застраивается все больше: дорожная и туристическая инфраструктуры, насыщенная событиями культурная жизнь с ее уникальными народными традициями. В мире и согласии в районе живут представители разных национальностей – свыше 20 тысяч человек.

Особое внимание уделяют подрастающему поколению. Так, спустя 60 лет обновлённый по проекту дворец молодёжи изменился до неузнаваемости.

По итогам республиканского конкурса прошлого года Краснокамский район признан самым спортивным – более 30 направлений. Сейчас основное внимание уделяют его популяризации. Уже вовлечено больше половины жителей, а в физкультурно-спортивной отрасли трудятся свыше 40 профессионалов.

Меняются и общественные пространства. По федеральной программе в райцентре озеленили парк Победы, установили в нем Вечный огонь, МАФы и дополнительное освещение, а еще расширили пешеходные дорожки и обновили облицовку обелиска. Заложили камень и в честь участников СВО. Для наших бойцов регулярно отправляются гумконвои с посылками, собранные с заботой «серебряными» волонтерами.

2025-й стал юбилейным не только для райцентра – Николо-Берёзовки, в этом году свое 95-летие отмечает весь Краснокамский район. И даже спустя века прибрежная зона реки, откуда начинали строиться дома и куда приплывали первые ладьи, снова сможет встретить путешественников. Если вторую часть проекта «Возвращение домой» одобрят, в селе появится уютная набережная и причал для круизных судов.