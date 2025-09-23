Уфимские спасатели эвакуировали жильцов из горящей квартиры

В Уфе на улице Электрификации в однокомнатной квартире загорелось домашнее имущество. Подробности инцидента сообщили в региональном МЧС.
По данным ведомства, огнеборцы прибыли на место происшествия через пять минут после вызова и немедленно приступили к тушению. Для безопасной эвакуации жильцов они использовали тактическую вентиляцию. В результате по лестничным маршам были выведены пять человек. Еще трое смогли покинуть помещение самостоятельно до приезда спасателей.
Возгорание было ликвидировано за несколько минут. По предварительной оценке, огнем повреждено имущество на площади 1 кв. м и потолочное покрытие на площади 10 кв. м.
Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС России.
Фото: МЧС по РБ.