Уфимские спасатели эвакуировали жильцов из горящей квартиры

По данным ведомства, огнеборцы прибыли на место происшествия через пять минут после вызова и немедленно приступили к тушению. Для безопасной эвакуации жильцов они использовали тактическую вентиляцию. В результате по лестничным маршам были выведены пять человек. Еще трое смогли покинуть помещение самостоятельно до приезда спасателей.