В Башкирии врачи поставили на ноги бойца, подорвавшегося на мине

В Республиканском госпитале ветеранов войн ему провели операцию и разработали индивидуальную программу реабилитации, направленную на восстановление двигательной активности. Она включала лечебную физкультуру, механотерапию, современные методы физиотерапии, массаж, медикаментозное лечение и занятия с психологом. Благодаря комплексному подходу и усилиям реабилитологов после двух курсов терапии боец смог снова начать ходить. Сейчас его выписали из госпиталя.