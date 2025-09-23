В Башкирии врачи поставили на ноги бойца, подорвавшегося на мине

Участник специальной военной операции с позывным «Кощей» получил минно-взрывное ранение в январе прошлого года.
В Республиканском госпитале ветеранов войн ему провели операцию и разработали индивидуальную программу реабилитации, направленную на восстановление двигательной активности. Она включала лечебную физкультуру, механотерапию, современные методы физиотерапии, массаж, медикаментозное лечение и занятия с психологом. Благодаря комплексному подходу и усилиям реабилитологов после двух курсов терапии боец смог снова начать ходить. Сейчас его выписали из госпиталя.
По данным Минздрава республики, с начала СВО медицинскую помощь в госпитале получили 6388 бойцов и 427 членов их семей. Несмотря на тяжелые травмы, пациенты благодаря высокой квалификации медиков и качественной реабилитации восстанавливают утраченные функции и возвращаются к полноценной жизни.
Фото: Минздрав РБ.