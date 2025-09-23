В Башкирии остановили пьяного водителя автобуса

В Кугарчинском районе поймали пьяного водителя автобуса. Об этом рассказали в ГАИ.

Фото №1 - В Башкирии остановили пьяного водителя автобуса

В деревне Нукаево инспекторы дорожно-патрульной службы остановили школьный автобус. При общении с водителем правоохранители отметили признаки опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило догадку.

Водителя школьного автобуса отстранили от управления. В отношении него составили материал об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В салоне автобуса пассажиров не было. Транспорт поместили на штрафстоянку.

Фото: ГАИ РБ. 

