В Башкирии остановили пьяного водителя автобуса

В Кугарчинском районе поймали пьяного водителя автобуса. Об этом рассказали в ГАИ.
В деревне Нукаево инспекторы дорожно-патрульной службы остановили школьный автобус. При общении с водителем правоохранители отметили признаки опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило догадку.
Водителя школьного автобуса отстранили от управления. В отношении него составили материал об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В салоне автобуса пассажиров не было. Транспорт поместили на штрафстоянку.
Фото: ГАИ РБ.