Артисты из Башкирии выступают в составе фронтовых творческих бригад

С песней к победе. В зоне специальной военной операции фронтовые творческие бригады вносят свой вклад в общее дело. Артисты помогают ребятам, вышедшим на ротацию, отвлечься от суровых военных будней, поднимают настроение любимыми произведениями.
В составе ансамбля песни и пляски Центрального военного округа служат и уроженцы нашей республики. Один из них – заслуженный артист Башкортостана Инсаф Абдуллин. Попав на СВО во время частичной мобилизации, в составе 428-го мотострелкового полка принимал участие в боевых действиях возле города Кременная Луганской Народной Республики. Позже певца перевели в состав фронтовой творческой бригады. С концертами он уже объехал все подразделения, входящие в состав Центрального военного округа. В том числе выступал и перед бойцами мотострелкового полка «Башкортостан».
Артист хора Артур Набиуллин начал свой профессиональный путь в составе башкирского ансамбля песни и танца «Мирас». В составе фронтовой творческой бригады проехал тысячи километров по Донбассу. Говорит, что выступать в зоне СВО намного волнительнее, чем на гражданских сценах. Но и зритель тут воспринимает артистов совершенно по-другому.