Артисты из Башкирии выступают в составе фронтовых творческих бригад

С песней к победе. В зоне специальной военной операции фронтовые творческие бригады вносят свой вклад в общее дело. Артисты помогают ребятам, вышедшим на ротацию, отвлечься от суровых военных будней, поднимают настроение любимыми произведениями.

В составе ансамбля песни и пляски Центрального военного округа служат и уроженцы нашей республики. Один из них – заслуженный артист Башкортостана Инсаф Абдуллин. Попав на СВО во время частичной мобилизации, в составе 428-го мотострелкового полка принимал участие в боевых действиях возле города Кременная Луганской Народной Республики. Позже певца перевели в состав фронтовой творческой бригады. С концертами он уже объехал все подразделения, входящие в состав Центрального военного округа. В том числе выступал и перед бойцами мотострелкового полка «Башкортостан».

Наш репертуар богат разными песнями. Советская эстрада, современная эстрада, русский рок, классические произведения, рэп, инструментальные произведения. Поэтому наш репертуар очень богатый и нацелен на то, чтобы поднять боевой дух и настроение бойцов. Также просят на разных языках. На башкирском и татарском мы обязательно исполняем, потому что в каждом подразделении есть представители Башкирии или Татарии.

Инсаф Абдуллин, заслуженный артист Республики Башкортостан

Артист хора Артур Набиуллин начал свой профессиональный путь в составе башкирского ансамбля песни и танца «Мирас». В составе фронтовой творческой бригады проехал тысячи километров по Донбассу. Говорит, что выступать в зоне СВО намного волнительнее, чем на гражданских сценах. Но и зритель тут воспринимает артистов совершенно по-другому.

Когда приезжаем именно в зону боевого соприкосновения к ребятам с концертами, видно, как у них горят глаза, как они ждут. Им очень всё нравится. Они видимо вспоминают и дом, и родных. Мы им как будто весточку из дома передаём. Поддерживаем их, чтобы им было немного легче в этих тяжёлых трудовых буднях. Зритель более искренний именно на СВО. Ребята очень на сочень тепло принимают.

Артур Набиуллин, артист хора фронтовой творческой бригады
