Артисты из Башкирии выступают в составе фронтовых творческих бригад

Когда приезжаем именно в зону боевого соприкосновения к ребятам с концертами, видно, как у них горят глаза, как они ждут. Им очень всё нравится. Они видимо вспоминают и дом, и родных. Мы им как будто весточку из дома передаём. Поддерживаем их, чтобы им было немного легче в этих тяжёлых трудовых буднях. Зритель более искренний именно на СВО. Ребята очень на сочень тепло принимают.

Артур Набиуллин, артист хора фронтовой творческой бригады