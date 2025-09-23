Стало известно, когда в Уфе стартует отопительный сезон

В Уфе в четверг стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Ратмир Мавлиев. Тепло в дома начнут подавать после истечения пяти дней со среднесуточной температурой ниже +8 градусов. Руководителям теплоснабжающих организаций поручено приступить к подаче энергии потребителям в соответствии с заявками.

В администрации отметили, что отопление в домах появится не моментально, так как со дня пуска до времени, когда приборы в домах прогреются, может пройти до трех суток. Жителям верхних этажей необходимо допустить представителей специализированных служб для выпуска воздуха из общедомовой системы теплоснабжения. Отопительный сезон стартует и в других муниципалитетах.