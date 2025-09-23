Боец из Башкирии представлен к повышению за героизм на СВО

Мы прошли через многое вместе. Поддерживаем друг друга в трудные времена, радуемся успехам и делимся неудачами. Наша мужская поддержка стала настоящей опорой в жизни. Мы понимаем, как важно быть рядом с товарищами в трудные моменты. Ведь именно они могут помочь нам выстоять и победить. Мы готовы прийти на помощь друг другу в любое время. Мы ценим нашу дружбу и готовы пройти через любые испытания вместе. Наша сила — в единстве и поддержке.

позывной «Авзал»