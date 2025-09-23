Боец из Башкирии представлен к повышению за героизм на СВО

Уроженец Агидели Линар Авзалов отличился при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции. За проявленные мужество и героизм военнослужащий с позывным «Авзал» представлен к повышению — как в воинском звании, так и в должности.
В конце 2023 года Линар добровольно заключил контракт с Минобороны России и поступил на службу водителем-электриком взвода связи. 22 мая этого года ефрейтор участвовал в развертывании ретранслятора связи, критически важного для управления батальоном.
При установке ретранслятора на линию электропередач позицию атаковал дрон-камикадзе. В результате детонации боеприпаса произошло повреждение кабеля питания ретранслятора. Не теряя времени, Авзалов взобрался на опору и устранил неполадку. Благодаря его оперативным действиям связь между подразделениями батальона была восстановлена.
Личную отвагу и доблесть, проявленные бойцом, отметило высшее командование. В конце августа указом Президента России он был назначен командиром отделения связи взвода связи мотострелкового полка с присвоением звания «младший сержант».
За образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленную инициативу Линар Авзалов был также награжден медалью «Участнику СВО».
Боец получил образование в первой школе Агидели и окончил местный лицей по специальности «автомеханик». Дополнительно «Авзал» заочно освоил профессию оператора ЭВМ.
Военнослужащий выполняет задачи в башкирском батальоне имени Тагира Кусимова, в составе Башкирского мотострелкового полка.
По словам Линара, главное в службе — это боевое братство.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Огни Агидели».