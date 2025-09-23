В Башкирии действует более 50 региональных мер поддержки для участников СВО

В условиях специальной военной операции жители республики активно поддерживают как военнослужащих, так и их семьи. Помощь не только в словах, но и в конкретных действиях, направленных на улучшение качества жизни и сохранение памяти. На сегодняшний день в республике действует 54 региональные меры поддержки, которые охватывают самые разные сферы жизни.

Несмотря на свои ограничения, Тимофей Антипин продолжает работать. В 2022 году мужчина отправился в зону проведения специальной военной операции. Во время службы получил пулевое ранение в правое плечо и проходил лечение в Московском госпитале.

Сейчас ветеран СВО живёт с супругой в Иглинском районе. Она фельдшер скорой помощи. Воспитали двух дочерей и сына. Благодаря льготам младший ребёнок смог поступить в колледж. Также семья получила сертификат на газификацию жилого дома.

Также Тимофей Антипин помогает с документацией в военкомате Орджоникидзевского района Уфы. С начала специальной военной операции республика поддерживает бойцов как в тылу, так и на передовой. В регионе сформированы волонтёрские штабы, где неравнодушные земляки собирают посылки, плетут масксети, делают всё необходимое для здоровья бойцов и их возвращения с Победой.

Большую помощь оказывает и госфонд «Защитники Отечества». На сегодняшний день в республиканском филиале работают 107 соцкоординаторов. Они помогают бойцам с реабилитацией и социализацией, переобучением, трудоустройством, с решением медицинских, юридических, других вопросов. Всего за два года соцкоординаторы в Башкортостане приняли более 116 тысяч запросов. За поддержкой к ним обратились более 41 тысячи человек.

На передовую от республики отправляют гумконвои. Кроме того, с гумпомощью к бойцам неоднократно ездил и Радий Хабиров. Каждую поездку Глава Башкортостана узнаёт, как здоровье башкирских солдат, где они воюют, какая им необходима помощь.