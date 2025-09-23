В Башкирии за 5 лет бесплатное питание получили более 100 тысяч человек

В Уфе малоимущие семьи, дети участников спецоперации и те, кто находится под опекой, могут участвовать в социальной программе «Молочная кухня». Забрать продукцию можно в 15 пунктах, находящихся в городе. Точки выдачи посещают до 50 нуждающихся в день. Продовольственная помощь положена бесплатно детям до 3 лет. Получать молочную продукцию можно до двух раз в неделю, а раз в месяц выдаются каши и сухая смесь. Для участия в социальной программе необходимо собрать документы и отправить заявление на портале «Госуслуги».