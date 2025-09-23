В Уфе отметят 25-летие радио «Юлдаш»

Два дня остается до одного из главных культурных мероприятий осени. Грандиозный концерт на «Уфа-Арене» в честь юбилея радио «Юлдаш». На сцене выступят звезды эстрады Башкортостана и Татарстана, а также специальные гости из Китая и Казахстана.

«Мы вместе!» — именно под этим девизом на протяжении 25 лет работают сотрудники любимой башкирской радиостанции. В рамках концерта артисты подарят свои лучшие песни, а творческий коллектив обещает порадовать зрителей подарками.

Ведущими выступят те, чьи голоса слушатели каждый день слышат на радиоволне. В их числе — авторы популярного шоу «Теге өсәү», что в переводе означает «те трое», которые неразлучны на всех мероприятиях. «Юлдаш» вместе со слушателями работает круглосуточно. Первый эфир на национальном радио вышел 25 сентября 2000 года.