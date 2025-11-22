Радио «Спутник FМ» и «Юлдаш» стали победителями «Радиомании-2025»

В Москве прошла торжественная церемония вручения Национальной премии в области радиовещания «Радиомания-2025», и сразу две уфимские радиостанции стали ее победителями.

В номинации «Новости» победу одержала программа «Итоги дня» радио «Спутник FМ – Уфимская волна». А в номинации «Продвижение радиостанции. Внеэфирный проект» лучшей признана акция радио «Спутник FМ» – «Пункт приема кабачков».

Высшей награды в области радиовещания в номинации «Лучший момент прямого эфира» удостоилось радио «Юлдаш» за авторский проект Миляуши Ягафаровой «Успевайте говорить люблю» на башкирском языке.