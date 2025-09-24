Врачи Башкирии спасли беременную с разрывом аневризмы

Как рассказали в министерстве здравоохранения, аневризма головного мозга опасна для жизни, особенно во время беременности. У 8% женщин репродуктивного возраста выявляют внутричерепные аневризмы. Их разрыв, особенно при родах, может привести к смерти матери. Основные симптомы: невыносимая головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания или опущение века. При их появлении нужно срочно обратиться к врачу.