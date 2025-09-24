Врачи Башкирии спасли беременную с разрывом аневризмы

В Мелеузе врачи городской больницы спасли беременную в тяжёлом состоянии. Подробности рассказали в министерстве здравоохранения.
Женщина обратилась в медицинское учреждение с сильными головными болями. Врачи заподозрили кровоизлияние в мозг и незамедлительно перевезли пациентку в перинатальный центр. Компьютерная томография диагноз подтвердила. Женщину направили в РКБ им. Куватова, где врачи обнаружили разрыв аневризмы внутренней сонной артерии с кровоизлиянием.
Хирурги предотвратили кровотечение и спасли жизнь пациентки. Благодаря успешной операции беременной кесарево сечение не потребовалось. Спустя пять дней у женщины начались роды, её перевели в Республиканский перинатальный центр. Она родила здоровую девочку весом 2750 граммов. Малышку выписали через пять дней, а её мать — через 12 дней после улучшения состояния.
Как рассказали в министерстве здравоохранения, аневризма головного мозга опасна для жизни, особенно во время беременности. У 8% женщин репродуктивного возраста выявляют внутричерепные аневризмы. Их разрыв, особенно при родах, может привести к смерти матери. Основные симптомы: невыносимая головная боль, тошнота, рвота, потеря сознания или опущение века. При их появлении нужно срочно обратиться к врачу.
Фото: министерство здравоохранения РБ.