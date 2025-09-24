В Башкирии сотрудники ГАИ пресекли незаконный лов рыбы

В Зианчуринском районе сотрудники ГАИ задержали двух мужчин, которые занимались незаконным ловом рыбы. Инцидент произошел ночью на улице Энергетиков в селе Исянгулово.

Как сообщил главный госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов, во время проверки полицейские остановили автомобиль «Лада Нива». За рулем был 67-летний местный житель, а с ним 36-летний пассажир. При осмотре автомобиля в багажнике правоохранители обнаружили шесть рыболовных сетей, резиновую лодку, два спиннинга, весы и 163 рыбы разных видов. У мужчин не было никаких разрешений на ловлю таким способом.