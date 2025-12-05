ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Башкирии

Сотрудники Управления ФСБ России по Башкирии задержали восемь участников законспирированной ячейки международной террористической организации, запрещенной в РФ.

По данным ЦОС ФСБ, члены организации распространяли в регионе экстремистскую идеологию, вербовали сторонников и проводили подпольные собрания. Во время обысков у них были изъяты пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.