В Иглинском районе прошла встреча школьников с ветераном СВО

В Башкортостане состоялась очередная встреча участника специальной военной операции с жителями республики. Она прошла в селе Улу-Теляк Иглинского района в волонтёрском штабе «Помощь фронту».

На мероприятии присутствовали учащиеся Улу-Телякской школы. Общение проводил боец с позывным «Хруст». Он рассказал о своём боевом пути, службе в штурмовом подразделении, о трудностях воинской службы и взаимовыручке боевых товарищей.

Встретились мы с военным. Он нам рассказал о своём опыте на войне, через что прошел, что ему пришлось пережить, какие эмоции, чувства он испытал, поделился с нами советами. Было очень интересно и познавательно. Мне очень понравилось.

Леона Поламарчук, ученица школы с. Улу-Теляк

После тяжелого ранения боец с позывным «Хруст» был демобилизован. Он перешёл на службу в один из военных комиссариатов республики. Подобные встречи в Иглинском районе проводят регулярно с привлечение и других участников спецоперации.

Встречи с детьми нужны, она необходимы, потому что до молодого поколения необходимо доносить всю информацию, и хотелось бы, чтобы было побольше патриотического воспитания – приходили, помогали. Были заинтересованы в помощи, даже если они там потратят два-три часа от своего личного времени – ничего страшного, зато это спасет очередную жизнь. Дай бог, встреча, которая прошла, пойдёт им на пользу, что в дальнейшем они задумаются и передадут товарищам. По цепочке будет сплоченная работа.           

Сергей Рустямов, ветеран СВО
