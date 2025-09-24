В Иглинском районе прошла встреча школьников с ветераном СВО

В Башкортостане
состоялась очередная встреча участника специальной военной операции с жителями
республики. Она прошла в селе Улу-Теляк Иглинского района в волонтёрском штабе
«Помощь фронту».
На мероприятии
присутствовали учащиеся Улу-Телякской школы. Общение проводил боец с позывным «Хруст».
Он рассказал о своём боевом пути, службе в штурмовом подразделении, о
трудностях воинской службы и взаимовыручке боевых товарищей.
Встретились
мы с военным. Он нам рассказал о своём опыте на войне, через что прошел, что
ему пришлось пережить, какие эмоции, чувства он испытал, поделился с нами
советами. Было очень интересно и познавательно. Мне очень понравилось.Леона Поламарчук, ученица школы с. Улу-Теляк
После тяжелого ранения
боец с позывным «Хруст» был демобилизован. Он перешёл на службу в один из
военных комиссариатов республики. Подобные встречи в Иглинском районе проводят
регулярно с привлечение и других участников спецоперации.
Встречи
с детьми нужны, она необходимы, потому что до молодого поколения необходимо
доносить всю информацию, и хотелось бы, чтобы было побольше патриотического
воспитания – приходили, помогали. Были заинтересованы в помощи, даже если они
там потратят два-три часа от своего личного времени – ничего страшного, зато
это спасет очередную жизнь. Дай бог, встреча, которая прошла, пойдёт им на
пользу, что в дальнейшем они задумаются и передадут товарищам. По цепочке будет
сплоченная работа. Сергей Рустямов, ветеран СВО