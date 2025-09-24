22 осколка на всю жизнь: боец СВО из Башкирии выжил после тяжелого ранения

33-летний участник специальной военной операции из Куюргазинского района чудом выжил после серьезного ранения. Сейчас он проходит реабилитацию. Врачи смогли удалить только три осколка из 25, засевших в его теле. Остальные, по заключению медиков, извлечь невозможно из-за риска повреждения жизненно важных органов. Осколки остались в почках, печени и голове, также боец лишился пальца на левой руке.

Перед отправкой в очередной госпиталь он рассказал изданию «Куюргаза» о своей службе.

«Банзай» поделился, что до спецоперации занимался разведением крупного рогатого скота, а теперь вся работа по хозяйству легла на плечи его супруги Ильнары. У них трое детей: дочери Ангелина, Аделия и сын Марат.

Слава аллаху, есть ещё самые близкие любимые люди – мама и папа, которых я очень уважаю и ценю, есть младшие братья и сестрёнка. Им я и сказал прошлой осенью, что уезжаю, документы готовы, осталось только собраться в дорогу. позывной «Банзай»

По словам «Банзая», последней каплей стала гибель двоюродного брата Фидана, а многие товарищи уже были в зоне СВО. Именно так он объяснил свою позицию семье, заявив, что не может оставаться в стороне.

Не раз слышал негативные высказывания людей о спецоперации и нашей стране. Такие для меня «очкуны». А уж тех, кто сразу уехал из России, я вообще презираю! позывной «Банзай»

«Банзай» был направлен в отдельную Тувинскую горную пехоту «Чёрный барс», где служил пулемётчиком в разведывательном батальоне. Свой позывной получил не случайно — так его с детства называли друзья. Он отметил, что большинство военнослужащих в подразделении были тувинцами, а в составе бригады воевали два Героя России.

Кроме того, многие из сослуживцев с юности занимались борьбой.

Впервые тувинцев увидел именно там, на передовой. Ох, и бесстрашные ребята! Воюют жёстко. Многие из них спортсмены, борьбой занимались с юности. Когда меня ранило, они меня на себе 17 километров тащили. Самое страшное было, когда я этих ребят домой их матерям привозил в цинковых гробах. позывной «Банзай»

Военнослужащий надеется, что его потомки никогда не увидят войны. Своим единственным пожеланием для земляков он назвал крепкое здоровье, отметив, что это — главная ценность в жизни.

