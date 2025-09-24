22 осколка на всю жизнь: боец СВО из Башкирии выжил после тяжелого ранения

33-летний участник специальной военной операции из Куюргазинского района чудом выжил после серьезного ранения. Сейчас он проходит реабилитацию. Врачи смогли удалить только три осколка из 25, засевших в его теле. Остальные, по заключению медиков, извлечь невозможно из-за риска повреждения жизненно важных органов. Осколки остались в почках, печени и голове, также боец лишился пальца на левой руке.
Перед отправкой в очередной госпиталь он рассказал изданию «Куюргаза» о своей службе.
«Банзай» поделился, что до спецоперации занимался разведением крупного рогатого скота, а теперь вся работа по хозяйству легла на плечи его супруги Ильнары. У них трое детей: дочери Ангелина, Аделия и сын Марат.
По словам «Банзая», последней каплей стала гибель двоюродного брата Фидана, а многие товарищи уже были в зоне СВО. Именно так он объяснил свою позицию семье, заявив, что не может оставаться в стороне.
«Банзай» был направлен в отдельную Тувинскую горную пехоту «Чёрный барс», где служил пулемётчиком в разведывательном батальоне. Свой позывной получил не случайно — так его с детства называли друзья. Он отметил, что большинство военнослужащих в подразделении были тувинцами, а в составе бригады воевали два Героя России.
Кроме того, многие из сослуживцев с юности занимались борьбой.
Военнослужащий надеется, что его потомки никогда не увидят войны. Своим единственным пожеланием для земляков он назвал крепкое здоровье, отметив, что это — главная ценность в жизни.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Куюргаза».