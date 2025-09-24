В Уфе 26 сентября пройдет масштабный боксерский турнир

26 сентября во Дворце борьбы состоится масштабный турнир по боксу, где выступят звезды башкирского спорта: Артур Субханкулов, Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Бекхан Исраилов. Участники вечера профессионального бокса уже в Уфе. Со своими тренерами и спарринг-партнерами они готовятся к выходу в ринг.
Это второй приезд боксёра из Венесуэлы в Россию. Однажды Кейбер Гонсалес выступал в Самаре и сейчас приехал в Уфу. Помогают в подготовке и поддерживают спортсмена его личный тренер Леон Ёхан и мама Беркис.
Готовятся к поединку тренер и спортсмен во Дворце борьбы. Здесь же и состоится вечер профессионального бокса. В ринге противостоять Гонсалесу будет россиянин Павел Силягин. Соперники проведут 8-раундовый поединок в весе до 76 килограммов.
Всего 26 сентября в Уфе пройдут 6 поединков, в четырех из которых выступят башкирские боксеры. Артуру Субханкулову предстоит сразиться с соотечественником Тиграном Узляном.
Данису Габдрафикову в поединке за пояс в полусреднем весе будет противостоять Темиржан Баймолда из Казахстана. Азалия Аминева встретится с соперницей из Турции. Бекхан Исраилов — с боксёром из Ирана. 25 сентября состоится медиа-взвешивание участников турнира. Оно пройдёт в культурном центре «Арт-квадрат».