Жителей Башкирии предупреждают о необходимости оплатить налоги

Оплатить нужно не позднее первого декабря. В республике началась массовая рассылка уведомлений по имущественным налогам физических лиц за 2024 год. В Башкортостане их получат более двух миллионов граждан.

В уведомлениях отражены земельный, транспортный и налог на имущество. Документ о необходимости оплаты в электронном виде уже отправлен более чем одному миллиону человек. Его можно увидеть в личном кабинете налогоплательщика либо на портале Госуслуг. Остальные же граждане получат уведомления по почте заказным письмом.