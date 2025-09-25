В Башкирии дзюдоисты готовятся к крупным турнирам

Сразу к нескольким крупным турнирам готовятся башкирские дзюдоисты. В начале октября состоятся республиканские соревнования, посвященные памяти тренеров, позже еще один старт пройдет в Дюртюлях. В ноябре Уфа примет турнир памяти Ахметханова, а дальше сильнейших выявят старшие юниоры до 23 лет на чемпионате Башкортостана. Всего этот вид спорта развивается в 29 муниципальных образованиях региона.

Знакомство с дзюдо у будущих спортсменов начинается с умения завязывать пояс на кимоно. К нагрузкам ребята только привыкают. В младшей группе одного из отделений спортшколы олимпийского резерва «Геркулес» занимаются как новички, так и ребята, уже освоившие основные элементы.

И все же по большей части, вместо схваток на татами, юные спортсмены знакомятся с основами общей физической подготовки, акробатикой и растяжкой. Уделяют время и упражнениям в игровом формате

Платон Верушкин пришел в дзюдо вслед за старшим братом Артемом – призером чемпионата республики по дзюдо 2025 года. Сам он тоже не раз выступал на соревнованиях.

Не пропускает тренировки и Амира Хамадиева. Спортсменка знает, что занятия принесут огромный опыт, который удастся применять на различных стартах.