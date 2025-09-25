Частного детектива из Уфы осудили за незаконную слежку

В Уфе частный детектив осужден за незаконный сбор информации о частной жизни гражданина. Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по РБ.

Как выяснили правоохранители, детектив по заказу клиента приобрел в интернете ГЛОНАСС/GPS-трекер, оснащенный функцией скрытой записи звука, определения местоположения и контроля акустической обстановки.. Это устройство он установил на автомобиль уфимца, чьи передвижения интересовали заказчика. С помощью трекера злоумышленник собирал данные о личной и семейной жизни человека, чем грубо нарушил его конституционные права.