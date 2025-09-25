В Башкирии мужчина стал виновником смертельной аварии

В Стерлитамаке местный житель отправится в колонию за смертельное дорожно-транспортное происшествие.
В августе прошлого года мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и сел за руль «Митсубиси Галант». Он превысил скорость, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Рено Логан». Из-за столкновения его пассажир скончался на месте ДТП. Водитель второго авто получил травмы.
Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также с него взыскали почти 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственника погибшей.