Радий Хабиров открыл осеннюю сессию Госсобрания Башкирии

Бесплатная юридическая помощь пострадавшим от кибермошенников и создание условий для участников СВО. Сегодня был дан старт работе осенней сессии башкирского парламента. Участие в заседании принял глава республики Радий Хабиров.

Заседание началось с аплодисментов действующим бойцам и ветеранам спецоперации. Им предстоит теперь уже в мирной жизни быть на страже интересов страны. Все они участники программы «Герои Башкортостана».

Радий Хабиров поблагодарил парламент за работу и отметил ее главный приоритет и в последующем – достижение задач специальной военной операции.