В Уфе стартовал отопительный сезон

В приоритете детские сады, школы и объекты здравоохранения. В Уфе сегодня стартовал отопительный сезон. В соответствии с постановлением главы администрации города первым делом тепло начнет поступать в социальные учреждения.

749 гигакалорий в час. Этой мощности хватило бы обеспечить теплом целый город, размерами, к примеру, с Самару. Котельный цех №1 – самый крупный и производительный в БашРТС. Он снабжает тепловой энергией промышленные предприятия, социальные объекты и жилищный сектор Советского, Кировского и Ленинского районов Уфы.

Все котлы работают исключительно на газе. Резервное же топливо – мазут, но в последние 10 лет, говорит начальник цеха, применять его не приходилось. Сбоев с подачей голубого топлива не было. Что касается начала отопительного сезона, первым делом тепло сегодня начали подавать в детские сады.

Если за окном ещё не так холодно, то и батареи в комнатах не такие уж горячие. Автоматические регуляторы позволяют поддержать в дошкольном учреждении комфортную для детей температуру. Перетопы практически исключены.

Накануне температура воздуха в дневное время доходила до +28 градусов. Сегодня же резко похолодало. Но в группах детского сада №127 всё так же тепло и уютно. С самого утра по радиаторам топления побежала горячая вода.

Теплоснабжением в первую очередь будут обеспечены социальные учреждения. Это детские сады, школы и объекты здравоохранения. А вот к подаче отопления в жилые многоквартирные дома ресурсоснабжающие и жилищные организации приступят, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не будет подниматься выше 8 градусов по Цельсию.