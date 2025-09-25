В Уфе иностранцы приставали к 12-летним девочкам

Следователи Башкирии проверяют информацию о домогательствах к 12-летним девочкам. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщение о противоправных действиях со стороны иностранных граждан по отношению к подросткам появилось в социальных сетях. Инцидент произошёл на улице Бакалинской.
По факту развратных действий организована процессуальная проверка. Следователи выполнят комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято соответствующее процессуальное решение.