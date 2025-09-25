Командир из Башкирии попал под удар украинского дрона

Командир взвода реактивной артиллерии с позывным «Самара», 29-летний лейтенант из Хайбуллинского района, продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Уроженец села Новый Зирган рассказал журналистам «Хайбуллинского вестника» о своих фронтовых буднях.

Его путь к военной службе начался с детского увлечения спортом.

Спорт очень пригодился на военной службе. Где-то нужно поднять что-то тяжелое, например, снаряды, носить тяжелую экипировку и в ней же бегать. Очень благодарен себе, что физически был развит с детства для таких испытаний. позывной «Самара»

Срочную службу он проходил в 2014-2015 годах в Калининграде на должности старшего наводчика в артиллерийских войсках. После этого подписал контракт и продолжил службу в мотострелковой бригаде в городе Тоцком.

С самого начала СВО лейтенант командует взводом в реактивной артиллерии, отмечая, что эта задача требует ответственности и большой точности.

Свой позывной «Самара» боец получил в первые дни операции.

Нужно было придумать что-то быстро, из того, что ближе к нам. Простые позывные, типа «Урал», были уже заняты. «Самара» — думал, ненадолго, а получилось, что до сих пор с ним позывной «Самара»

Боец отмечает важность поддержки из дома. Письма от детей и чай от волонтеров, по его словам, создают ощущение связи с родными.

За время службы он не раз оказывался в опасных ситуациях. Один из запомнившихся эпизодов — атака FPV-дрона после выполнения боевой задачи.

Бывает, ведётся артобстрел, или дроны противника начинают атаковать. В этот момент начинаешь проговаривать молитву, и всё обходит стороной. позывной «Самара»

За мужество и профессионализм лейтенант был удостоен медалей Суворова, «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества» и «Участника СВО». Медаль Суворова он получил за точную артиллерийскую поддержку пехоты и уничтожение колонны техники противника во время наступления.

Лейтенант «Самара» передает благодарность землякам и волонтерам за их поддержку, которая крайне важна для военнослужащих.

Несмотря на ранение после атаки дрона, после лечения боец вернулся на свою позицию.

Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).