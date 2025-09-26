В Уфе ансамбль «Мирас» дал первый сольный концерт

В Конгресс-холле «Торатау» состоялось выступление Уфимского ансамбля песни и танца, посвященное открытию нового творческого сезона коллектива. В концерте прозвучали как полюбившиеся публике номера, так и новые, премьерные композиции.

После летнего отпуска «Мирас» уже успел порадовать уфимцев, приняв участие в концерте в рамках федерального проекта «Дни армейской культуры». Кроме того, коллектив выступил в гастрольном туре по Крыму. Хор ансамбля с успехом представил Республику Башкортостан на Всероссийском патриотическом фестивале «Крым. Дорога к Победе».