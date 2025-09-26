Огромный астероид несется в сторону Землю

Ученые NASA планируют взорвать астероид 2024 YR4 с помощью ядерного оружия до его столкновения с Луной. Об этом сообщает РБК.

Астероид диаметром около 60 метров летит к Земле. Вероятность его падения на нашу планету крайне мала — всего 0,28%. Однако шанс, что он столкнется с Луной, достигает 4%.

По мнению специалистов, если 2024 YR4 действительно столкнется с Землей, то мощность взрыва превзойдет Хиросиму в 2000 раз. Удар о Луну может вызвать огромное пылевое облако, которое затмит телескопы, повредит спутники, космические станции и даже окажет влияние на Землю.