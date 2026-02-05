Министр культуры Башкирии о поддержке СВО: «Не можем быть в стороне»

Культурные учреждения Башкортостана утвердили план работы по реализации ключевых задач, обозначенных в Послании главы республики Радия Хабирова. Основные направления деятельности были определены на заседании с участием первого заместителя премьер-министра правительства региона Урала Кильсенбаева.
Участники подчеркнули особую важность продолжения всесторонней поддержки участников специальной военной операции, которую республиканская культура оказывает с первых дней. Эта работа включает не только организацию гумконвоев и концертов, но и изготовление масксетей, пошив одежды и множество других инициатив.