Министр культуры Башкирии о поддержке СВО: «Не можем быть в стороне»

Нужно понимать, что на блок культуры возлагается очень большая идеологическая работа для того, чтобы подготовить наше общество к победе, чтобы наше общество объединялось для того, чтобы приблизить победу. Это не только наши ребята, которые находятся на фронте, на специальной военной операции, это ещё и все жители Республики Башкортостан, от мала до велика.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан