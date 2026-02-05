Министр культуры Башкирии о поддержке СВО: «Не можем быть в стороне»

Культурные учреждения Башкортостана утвердили план работы по реализации ключевых задач, обозначенных в Послании главы республики Радия Хабирова. Основные направления деятельности были определены на заседании с участием первого заместителя премьер-министра правительства региона Урала Кильсенбаева.

Участники подчеркнули особую важность продолжения всесторонней поддержки участников специальной военной операции, которую республиканская культура оказывает с первых дней. Эта работа включает не только организацию гумконвоев и концертов, но и изготовление масксетей, пошив одежды и множество других инициатив.

Нужно понимать, что на блок культуры возлагается очень большая идеологическая работа для того, чтобы подготовить наше общество к победе, чтобы наше общество объединялось для того, чтобы приблизить победу. Это не только наши ребята, которые находятся на фронте, на специальной военной операции, это ещё и все жители Республики Башкортостан, от мала до велика.

Урал Кильсенбаев, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Деятели культуры на сегодняшний день участвуют очень активно в формировании гуманитарной помощи, ведут очень активную благотворительную деятельность, выезжают с концертами. Именно на базе учреждений культуры сегодня собираются гуманитарные конвои, плетут сети и изготавливают свечи. Мы не можем быть в стороне, и наша первостепенная задача – поддержать наших ребят, которые находятся на СВО.

Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан
БАШКОРТТАР-БСТ
Медиа школа