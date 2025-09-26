Жителю Башкирии дали 16 лет колонии за убийство пенсионера

Верховный суд республики вынес приговор 48-летнему мужчине. Его признали виновным в убийстве с целью скрыть другое преступление.

По данным прокуратуры, в феврале 2012 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пытался украсть имущество из дома пожилого человека в Белорецке. Когда пенсионер его заметил, злоумышленник нанес хозяину несколько ножевых ударов в живот, а затем задушил.

Чтобы скрыть следы, он открыл газовые конфорки и оставил непотушенную сигарету, что привело к пожару. Преступник скрылся с места происшествия. Тогда установить его личность не удалось.

В 2025 году следователи и криминалисты возобновили расследование: изучили материалы, допросили свидетелей, в том числе с применением полиграфа. В результате один из опрошенных признался в убийстве и рассказал все детали.