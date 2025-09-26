Ветеран-фронтовик из Уфы отмечает 100-летний юбилей

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил ветерана Великой Отечественной войны Родиона Лобанова из Уфы. Сегодня ему исполнилось 100 лет. На парадном костюме фронтовика – много наград, среди которых орден Отечественной войны, медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

В свои 100 Родион Лобанов помнит каждое событие военных лет. Ветеран Великой Отечественной родился в селе Кувыково Кушнаренковского района. В 1942 году 17-летним подростком отправился на службу на Ленинградский фронт. Мужчина вспоминает, как зимой 1944 года пролежал на снегу сутки, чтобы ликвидировать вражескую позицию.

После фронта Родион Лобанов женился. Вместе с супругой воспитали четверых детей – трёх сыновей и дочь. Сейчас осталась только младшая – Татьяна.

Родион Лобанов был награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», орденом Отечественной войны I степени и юбилейными медалями.

В его трудовой книжке всего три записи о работе, зато поощрительных – свыше 70. Родиону Григорьевичу присвоено множество званий и наград, а его имя занесено в Книгу Почета Управления спецсвязи СССР. Поздравить бывшего фронтовика пришёл и коллектив Башкирского управления специальной связи, где Родион Лобанов проработал более 30 лет.