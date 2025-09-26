Ветеран Чеченской войны из Башкирии служит в зоне СВО

Участник специальной военной операции с позывным «Рени» из Абзелиловского района служит в батальоне имени А.А. Доставалова.

Он родился в 1977 году в деревне Елимбетово в многодетной семье. Родители, Евайра и Зиннат Шагибаловы, с детства привили детям любовь к труду и родной земле. Несмотря на то что в семье было трое сестёр и трое братьев, «Рени» вырос самостоятельным и уверенным в себе. После школы он освоил профессию водителя-тракториста в местном СПТУ и работал в колхозе.

После службы в армии боец встретил свою будущую супругу Гульнару из деревни Рыскужино. Вернувшись домой, он помогал родителям по хозяйству и увлёкся пчеловодством, пишут в издании «Абзелил».

«Рени» и Гульнара поженились в 2001 году. В 2002 году у них родилась дочь, а позже — сын и ещё одна дочь. Семья жила с родителями мужа в деревне Елимбетово.

По словам Гульнары, супруг долгое время работал на Магнитогорском комбинате. В семье было большое хозяйство: по 4-5 голов скота, огород и около 50 ульев. Однако после того как «Рени» стал добровольцем и подписал контракт в 2022 году, Гульнара была вынуждена сократить его масштабы.

К сожалению, мне одной нелегко вести такое больше хозяйство, пришлось хозяйство «свернуть» с того момента как муж принял решение и стал добровольцем. В 2022 году в период мобилизации он подписал контракт и вошел в состав батальона им. А. Доставалова. Свое решение пояснил так: «Я уже воевал, есть опыт и нас так воспитали...» позывной «Рени»

Гульнара видела мужа полгода назад, когда он приезжал домой. Вся семья с нетерпением ждёт его следующего отпуска весной.

За образцовое выполнение воинского долга «Рени» был удостоен почётной грамоты от командования части. Ветеран считает, что хотя уже отдал долг Отчизне, его боевой дух призвал вернуться в строй. Он уверен, что сделал правильный выбор.

