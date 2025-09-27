В Башкирии за неделю в огне погибли 5 человек

В МЧС по Башкирии поделились безрадостной статистикой.
За прошедшую неделю в республике произошло 174 пожара. 99 из них возникли из-за неосторожного обращения с огнём, 41 – из-за нарушения эксплуатации электрооборудования, 17 – из-за неисправности печей и дымоходов. В пожарах погибли 5 человек.
С начала года зафиксировано 5857 пожаров. В них погибли 153 человека, в том числе 12 детей. За этот период травмы получили 137 человек, а 1286 удалось спасти.
С наступлением холодов риск возникновения пожаров возрастает многократно.
Фото: МЧС по РБ.