Радий Хабиров посетил Белебеевский район с рабочим визитом

Обновленный бульвар Новаторов, отремонтированная школа и новый мусоросортировочный комплекс. Значимые инфраструктурные и социальные объекты Белебеевского района сегодня с рабочей поездкой посетил Радий Хабиров. Также в селе Надеждино прошел 35-й Аксаковский праздник.

С точки отсчета до трансформации. Бульвар назван в честь основателя завода «Автонормаль» Марса Амирова. Он был новатором по духу, поэтому за основу концепции обновления единственной пешеходной улицы Белебея взят принцип движения жизни вперед. Работы проводятся благодаря победе города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Первая часть благоустройства выполнена. Стоимость проекта чуть более 240 миллионов рублей. Полностью работы планируют завершить в следующем году.

Там, где работа кипит, мы всегда будем помогать. В целом таких объектов по республике сейчас много. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одна из старейших школ в городе, которой почти 60 лет, после капитального ремонта получила второе дыхание. Обновилось всё: от потолка до пола, также здесь заменили систему отопления, благоустроили территорию и закупили оборудование. Здание 1966 года постройки привели в порядок в рамках регионального проекта «Всё лучшее — детям» нацпроекта «Молодость и дети».

Знания в школе получают более 800 детей. Особое внимание уделяют патриотическому воспитанию — дети участвуют в гуманитарных акциях, поддерживают военнослужащих и их семьи.

Еще одна точка посещения главы республики в рамках рабочей поездки — стройплощадка современного мусоросортировочного комплекса мощностью 100 тысяч тонн в год. ТКО сюда будут поступать из Белебеевского, Альшеевского, Бижбулякского, Давлекановского и Ермекеевского районов. Благодаря созданию перерабатывающего комплекса, который заработает до конца года, появится более 50 рабочих мест. А система сортировки отходов позволит вовлечь в оборот вторичные ресурсы.

Мы планомерно решаем задачу по переходу на цивилизованное обращение с мусором – его сбор, распределение по фракциям, захоронение органических отходов. Эту реформу мы начали в 2019 году. Сейчас мы сформировали систему сбора и вывоза ТКО, теперь нужно увеличивать объёмы переработки. Такие современные сортировочные комплексы позволят достичь успеха в этом направлении. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Село Надеждино Белебеевского района, как и несколько других в республике, стало местом проведения Аксаковского праздника. Писатель жил здесь некоторое время в родовой усадьбе. Глава Башкортостана возложил цветы к памятнику Сергею Аксакову, посетил храм Дмитрия Солунского, который входит в состав Аксаковского историко-культурного центра. На территории храма Дмитрия Солунского в этом году открыли воскресную школу.

Радий Хабиров осмотрел усадьбу семьи Аксаковых. Здание является объектом культурного наследия, сейчас в нём работает дом-музей. Глава республики также в рамках праздника вручил государственные награды.

Для республики он имеет очень большое значение – это сохранение памяти о творческом наследии нашего выдающегося земляка, писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, и добрых делах его большой семьи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан