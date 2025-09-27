Башкирия представила уникальные ремесла на Российской креативной неделе

Команда из Башкортостана приняла участие в Российской креативной неделе, которая прошла в Москве. Главное событие в сфере креативной экономики страны проходит в шестой раз. На нём встречаются архитекторы, урбанисты, дизайнеры, IT-лидеры, медиаменеджеры с представителями органов власти, промышленности и других отраслей. Башкортостан пригласили поучаствовать в выставочной программе одним из девяти регионов.

Стенд организовала Дирекция креативных индустрий при поддержке башкирских мастеров. Были представлены 16 кубов-ларцов с символами в виде стилизованной тамги — каждое отдельное направление, связанное с достижениями прошлого и настоящего. Главной точкой притяжения стал ковер ручной работы, созданный ремесленниками Башкортостана.

Своеобразный символ того, что традиции и современность могут органично соединяться. Федеральные эксперты отрасли высоко оценили опыт региона по развитию креативной индустрии.