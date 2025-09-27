В Уфе закрыли летний сезон автоспорта

Запах жжёной резины и шум моторов. В Уфе масштабным фестивалем закрыли летний сезон автоспорта. Сотни зрителей смогли увидеть показательные заезды дрифтеров, ощутить децибелы мощного автозвука и сфотографироваться возле коллекции ретро-автомобилей.

Дрифт — это когда вперед смотришь через боковое стекло, шутят пилоты этих заряженных автомобилей. И чтобы ощутить эти эмоции, сначала нужно потратить круглую сумму. Ильнур Ханбиков вложил в свою старенькую BMW более трёх миллионов рублей. Причём миллион ушёл только на тюнинг и доработку турбированного двигателя, который теперь выдаёт 600 лошадиных сил.

Автофестиваль в Нагаево собрал не только дрифтеров, но и тех, кто любит забраться подальше. Внедорожный клуб «Колея» организовал выставку подготовленных к любым условиям автомобилей. На доработку некоторых из них ушли годы. Но и тут нет предела совершенству, говорят экстремалы.

Те, кто профессионально занимается автоспортом, как правило, являются примерными водителями на дорогах общего пользования. Волю эмоциям они дают лишь на специально подготовленных для этого трассах.

Отдельный вид автоискусства — тюнингованный звук. Мощность колонок в некоторых автомобилях можно было сравнить с той, что бывает на больших концертных площадках. От децибелов волосы встают дыбом. Проверили на себе. Спортивный азарт царил и на детской трассе. Автомобильным спортом юные уфимцы начинают заниматься с малых лет.

И подрастающему поколению есть с кого брать пример. В медицинских кругах владельца этого автомобиля знают как опытного хирурга и уролога. В автоспорте он чемпион России и стран СНГ по дрифту. Хотя свою детскую мечту стать автогонщиком Камиль Хамидуллин осуществил всего три года назад.