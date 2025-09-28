В Уфе прошла Международная неделя глухих

Плавные движения рук. Понять друг друга можно без слов. Ежегодно во второй половине сентября во всем мире проходит Международная неделя глухих. Традиционно мероприятия для людей с нарушениями слуха прошли и в столице Башкортостана – для них подготовили насыщенную семидневную программу. Но главное, конечно, это то, что будет сделано для поддержки и социализации лиц с ОВЗ в будущем. Была и деловая программа. Об итоге совещаний и о том, как поддерживают людей с нарушениями слуха в республике, – в нашем сюжете.
Просмотр фильма для семьи Маматовых со стороны и сам выглядит как кино. Только беззвучное. И если нет субтитров, многодетных родителей с нарушением слуха Ильдара и Валентину выручают уже взрослые дети – все слышащие. Полине 12. Хоть она и не сурдопереводчик, но на жестовом языке общается свободно.
Семь дней по всему миру проходила Международная неделя глухих. В уфимских коррекционных школах-интернатах №30 и №28 ребятам рассказали больше о жестовом языке, провели викторины и спортивные игры, приоткрыли завесу развивающей программы «Читаем с Грамотейкой», которая стартовала на телеканале БСТ в субботу. Так детям прививают любовь к чтению – русские народные сказки предстали перед маленькими зрителями в новом свете.
Как живут глухие дети в других странах и сложно ли учить международный жестовый язык? Об этом на мастер-классе для школьников рассказал приглашенный гость – американец Кен Гаулстон. А вот в центре города блогер и телеведущий Руслан Фаршатов провел для ребят иммерсивный концерт и показал, какова музыка на ощупь.
Взрослых тоже не обделили – для них организовали просмотр фильма «А зори здесь тихие» с субтитрами, квизы, мастер-классы, дегустации и пешие экскурсии по городу, на которых рассказали о возникновении Уфы.
Знаковая неделя не обошлась и без официальной части. Говорили о повышении престижа профессии сурдопереводчика и нехватке специалистов высокого уровня. Между обществом глухих и Министерством просвещения республики в Международный день жестовых языков было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки детей с ОВЗ.
Завершилась цепочка мероприятий в уфимском парке «Первомайский». Сегодня, в последнее воскресенье сентября, отмечается Международный день глухих. В нашей республике проживают порядка 15 тысяч людей с нарушениями слуха, из них больше 300 – дети. Поэтому базовые жесты «здравствуйте» или «спасибо» было бы хорошо знать всем. Ситуации бывают разные. Даже просто проявить уважение к глухим и слабослышащим.
Для жителей и гостей организовали творческие зоны и концертную программу. Но главное, конечно, это то, что для инвалидов по слуху событие стало хорошим поводом встретиться со старыми знакомыми и коллегами.
В Башкортостане созданы и развиваются условия для инклюзивного образования и реализации своего потенциала. Так, в Уфимском медколледже действуют отдельные группы, к которым прикреплены сурдопереводчики. Его выпускники работают лабораторными техниками во многих медучреждениях Уфы. А на УМПО трудятся более 100 глухих специалистов, организацию труда которых обеспечивают инструкторы-дактилологи.
Глава региона Радий Хабиров регулярно проводит встречи и мероприятия со слабослышащей и глухой молодежью. Среди значимых событий – Национальный чемпионат профессионального мастерства DeafSkills, Летние игры сурдлимпийцев и не только. В целом республика нацелена на проведение культурных и спортивных мероприятий для людей с ОВЗ, и эта работа будет продолжена в дальнейшем.