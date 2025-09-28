В Уфе прошла Международная неделя глухих

Плавные движения рук. Понять друг друга можно без слов. Ежегодно во второй половине сентября во всем мире проходит Международная неделя глухих. Традиционно мероприятия для людей с нарушениями слуха прошли и в столице Башкортостана – для них подготовили насыщенную семидневную программу. Но главное, конечно, это то, что будет сделано для поддержки и социализации лиц с ОВЗ в будущем. Была и деловая программа. Об итоге совещаний и о том, как поддерживают людей с нарушениями слуха в республике, – в нашем сюжете.

Просмотр фильма для семьи Маматовых со стороны и сам выглядит как кино. Только беззвучное. И если нет субтитров, многодетных родителей с нарушением слуха Ильдара и Валентину выручают уже взрослые дети – все слышащие. Полине 12. Хоть она и не сурдопереводчик, но на жестовом языке общается свободно.

Когда у нас родился первый ребенок, мы переживали, что будут проблемы со слухом, но генетически не передалось. Потихоньку учили простым словам, показывали и проговаривали, например, «лампочка». Когда мы общались, дочка пыталась повторять, очень быстро воспринимала. Так и научилась: «Идем есть», «Хочу пить». Валентина Маматова

По себе знаю, что глухим непросто общаться со слышащими – приходится объясняться при помощи ручки и бумаги. Наша поддержка – это дети. Когда я обучался массажу, так совпало, что сурдопереводчики были заняты, и мне переводила дочка. Будучи малышкой, у нее хорошо получалось. Ильдар Маматов

Это мне помогает в общении, я могу переводить родителям, в магазине, например. Какими-то делами помогать. Ты, например, в школе можешь научить свою подругу, и она будет тебе подсказывать. Или наоборот. Прикольно, ведь ты общаешься с ней, и никто этого не слышит, кроме вас. Полина Маматова, дочь Ильдара и Валентины

Семь дней по всему миру проходила Международная неделя глухих. В уфимских коррекционных школах-интернатах №30 и №28 ребятам рассказали больше о жестовом языке, провели викторины и спортивные игры, приоткрыли завесу развивающей программы «Читаем с Грамотейкой», которая стартовала на телеканале БСТ в субботу. Так детям прививают любовь к чтению – русские народные сказки предстали перед маленькими зрителями в новом свете.

Как живут глухие дети в других странах и сложно ли учить международный жестовый язык? Об этом на мастер-классе для школьников рассказал приглашенный гость – американец Кен Гаулстон. А вот в центре города блогер и телеведущий Руслан Фаршатов провел для ребят иммерсивный концерт и показал, какова музыка на ощупь.

Мы совместно с детской школой телевидения делаем эту историю, потому что дети, на самом деле, из телевидения, из медиа, они растворены в пространстве, чтобы дети слабослышащие чувствовали, что находятся в кругу своих и ничем не отличаются от остальных – делают все то же самое. Руслан Фаршатов, телеведущий, медиатренер, музыкант

Взрослых тоже не обделили – для них организовали просмотр фильма «А зори здесь тихие» с субтитрами, квизы, мастер-классы, дегустации и пешие экскурсии по городу, на которых рассказали о возникновении Уфы.

Знаковая неделя не обошлась и без официальной части. Говорили о повышении престижа профессии сурдопереводчика и нехватке специалистов высокого уровня. Между обществом глухих и Министерством просвещения республики в Международный день жестовых языков было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки детей с ОВЗ.

Соглашение подразумевает дальнейшее развитие ресурсных центров. Мы пошли по такому пути: наши коррекционные школы не просто обеспечивают присмотр, уход и образование для глухих и слабослышащих детей, но на их базе мы создали ресурсные центры, которые помогают обычным школам, обычным учителям, в классах которых такие слабослышащие дети есть, помогают правильное образование давать учителям и работать с такими детьми. Ильдар Мавлетбердин, министр просвещения Республики Башкортостан ·

Завершилась цепочка мероприятий в уфимском парке «Первомайский». Сегодня, в последнее воскресенье сентября, отмечается Международный день глухих. В нашей республике проживают порядка 15 тысяч людей с нарушениями слуха, из них больше 300 – дети. Поэтому базовые жесты «здравствуйте» или «спасибо» было бы хорошо знать всем. Ситуации бывают разные. Даже просто проявить уважение к глухим и слабослышащим.

Для жителей и гостей организовали творческие зоны и концертную программу. Но главное, конечно, это то, что для инвалидов по слуху событие стало хорошим поводом встретиться со старыми знакомыми и коллегами.

Я здесь участвую – танцую вместе с друзьями, и как старший брат пришел с младшей сестренкой – забочусь о ней и люблю. Семён Пискунов

Мы традиционно Международный день глухих отмечаем на открытых площадках, чтобы познакомить общественность с миром глухих, с прекрасным жестовым языком, замечательным Уфимским домом культуры глухих, с нашими артистами – талантливыми людьми, сурдлимпийскими чемпионами. Мало того, что «БашВОГ» проводит около 1000 мероприятий в год, но на неделю мы просто бросаем все свои силы и делаем ее интересной и уникальной. Ольга Шевнина, председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих по Республике Башкортостан

В Башкортостане созданы и развиваются условия для инклюзивного образования и реализации своего потенциала. Так, в Уфимском медколледже действуют отдельные группы, к которым прикреплены сурдопереводчики. Его выпускники работают лабораторными техниками во многих медучреждениях Уфы. А на УМПО трудятся более 100 глухих специалистов, организацию труда которых обеспечивают инструкторы-дактилологи.

Я сам лично всегда внимательно смотрю: если начинается преподавание и подготовка специалистов слабослышащих, мы стараемся это сохранить. Мы все искренне считаем, что вы люди с безграничными возможностями здоровья в силу того, что вы сильнее нас где-то. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан