В Башкирии выбрали лучших пожарных-добровольцев

В военно-патриотическом парке «Патриот» имени Максима Серафимова состоялся финальный этап республиканского смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная пожарная команда». Свои навыки и умения показали порядка 150 человек.

В боевой одежде пожарные подавали воду от автоцистерны и струей поражали мишень. Участники полевого лагеря в возрасте от 12 до 16 лет проходили стометровую полосу препятствий и тушили горящий противень. В мероприятиях принял участие и заместитель главы МЧС России Вячеслав Бутко.