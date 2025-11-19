В Башкирии выбрали нового председателя Союза женщин

Новым председателем Союза женщин России в Башкортостане стала Гюзель Насырова, которая занимает должность главы администрации Иглинского района. Об этом стало известно в рамках конференции общественной организации.

Предшественница Рашида Султанова на встрече отчиталась о деятельности движения и сама попросила освободить её от должности руководителя после 28 лет работы. Её решение единогласно поддержали представители организации и назначили почетным председателем объединения.