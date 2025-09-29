В Уфе задержали дебошира, устроившего погром в автобусе

В Уфе задержали мужчину, который разбил стекла автобуса камнями. Инцидент произошел на прошлой неделе на маршруте №51 «Башавтотранса» в районе Черниковки.

Сотрудники полиции установили личность нарушителя по видеозаписи. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель. В отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Напомним, на остановке «Улица Ивана Франко» пьяный мужчина с бутылкой пива в руках вошел в автобус. Его агрессивное поведение вынудило водителя попросить его выйти. Однако это лишь разозлило дебошира: после выхода он начал бросать в автобус камни и другие предметы, разбив стекла.

Пострадавших нет. Предварительный ущерб от его действий оценили в миллион рублей.