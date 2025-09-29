В Башкирии до конца года заменят 620 лифтов

На финишной прямой. До конца года в Башкортостане заменят 620 лифтов с истекшим сроком эксплуатации. А в следующем приступят к тем, период использования которых близится к завершению. К слову, за 11 лет в республике установили более 4 тыс. новых пассажирских подъемников, и Башкортостан — один из немногих регионов страны, завершивших обновление своевременно.

В этом году до дома №24 по улице Адмирала Макарова в Уфе добралась программа капремонта, в которую вошла и замена лифтов. Свои 30 лет они отслужили достойно: неполадок не было, хотя кабина заметно потрепалась.

На ремонт и замену одного лифта выделено два месяца, в случае если в подъезде парные пассажирские подъемники, срок увеличивается до 80 дней. По сути, работы ведутся параллельно, но для удобства жильцов ко второму приступают после сдачи первого.

В многоэтажке только приступили к ремонту. По регламенту пассажирские подъемники нужно обновлять каждую четверть века — детали изнашиваются, а уровень безопасности снижается. Кроме самой кабины лифта, меняют лебёдки, противовес, систему управления и, по необходимости, направляющие лифта. Новое оборудование позволяет экономить расход электроэнергии до 25%.

Именно лифтам уделяется особое внимание — свыше 4 тыс. обновили с момента запуска программы капремонта многоквартирных домов в 2014 году. Это каждый третий подъемник, включенный в программу. Так, например, в соседних многоэтажках № 26 и 26/3 замену завершили меньше месяца назад.