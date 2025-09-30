Три факта о том, как собирали памятник Салавату Юлаеву

В Уфе стартовали работы по реконструкции памятника Салавату Юлаеву. Корреспонденты ИА «Башинформ» рассказали, как в столице Башкирии установили главную народную скульптуру.
Памятник собирали из 18 частей
В 1963 году в Уфу привезли гипсовую модель памятника в натуральную величину. Ее установили в фойе Башкирского государственного театра оперы и балета для публичного обсуждения. По замечаниям уфимцев скульптуру доработали и отдали на выплавку. Статую отливали полтора месяца на Ленинградском заводе «Монументскульптура», а после, разобранную на 18 частей, отправили в Уфу на барже. К месту постоянного пребывания Салавата доставляли тракторами, а затем с помощью кранов уже собирали в единый монумент.
В первую очередь на месте памятника соорудили пьедестал и укрепили холм под ним. Все части между собой соединяли стяжками и болтами, затем швы заварили и зачистили.
Этапы сборки монумента попали в объектив фотографа. Несколько фотографий хранятся в частной коллекции уфимского художника Максима Холодилина.
Скульптуру могли установить у Башдрамтеатра
Малоизвестный факт, но монумент Салавату Юлаеву мог стоять совсем в другом месте. Скульптор Сосланбек Тавасиев хотел, чтобы скульптуру было видно со всех сторон, поэтому выбрал одно из самых высоких мест в городе, в конце улицы Чишминской на холме перед спуском к реке Белой.
Но были сложности – чтобы поставить здесь памятник, пришлось бы снести 21 дом и переселить более 30 семей. Скульпторы предложили другие варианты, в частности рассматривалась площадка, где сейчас расположен Башгосдрамтеатр, ранее улица Героев Седовцев. Однако автор памятника был категорически против, утверждая, что «только на этом месте Салават, как народный герой и приобретает мировое имя».
Так что благодаря памятнику 30 семей получили новые благоустроенные квартиры.
В честь открытия провели митинг
17 ноября 1967 года в Уфе состоялся митинг, посвященный открытию памятника. В архивах сохранилась видеозапись, на которой по нынешней улице Заки Валиди идет митинг с портретами Салавата Юлаева, а потом первый секретарь Башкирского обкома КПСС Зия Нуриев разрезает символическую ленточку и произносит торжественную речь. В тот же день Указом Президиума Верховного Совета БАССР С. Д. Тавасиеву было присвоено звание народного художника БАССР.
Напомним, в ближайшие дни начнется реконструкция памятника, его разберут на составные части в обратной последовательности как монтировали и увезут в мастерскую. Куратором работ по реставрации памятника Салавату Юлаеву выступит президент Российской академии художеств Василий Церетели. Памятник отреставрируют без изменений, он вернется на свой постамент осенью 2027 года. Торжественное открытие обновлённой скульптуры запланировано на 11 октября 2027 года — в день 60-летия его создания и День Республики.
Фото: из личной коллекции Максима Холодилина.