Три факта о том, как собирали памятник Салавату Юлаеву

В 1963 году в Уфу привезли гипсовую модель памятника в натуральную величину. Ее установили в фойе Башкирского государственного театра оперы и балета для публичного обсуждения. По замечаниям уфимцев скульптуру доработали и отдали на выплавку. Статую отливали полтора месяца на Ленинградском заводе «Монументскульптура», а после, разобранную на 18 частей, отправили в Уфу на барже. К месту постоянного пребывания Салавата доставляли тракторами, а затем с помощью кранов уже собирали в единый монумент.