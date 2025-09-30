В Госсобрании Башкирии волонтёрам вручили почётные знаки

В Госсобрании Башкортостана впервые вручили почётные знаки «За благотворительность и активную общественную деятельность» волонтёрам республики. Торжественная церемония была приурочена ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Спикер регионального парламента Константин Толкачёв отметил, что это знаковое событие в 2022 году стало началом экономической, социальной и культурной консолидации. А памятная дата 30 сентября теперь является символом сплоченности. Почетный знак «За благотворительность и активную общественную деятельность» — новая награда Госсобрания, учрежденная в честь признания той важнейшей роли, которую играют в жизни республики и страны волонтеры, люди с активной гражданской позицией.