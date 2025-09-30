Новая жизнь: как в Уфе живут переселенцы из новых регионов России

Более 180 жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской области проживают сегодня в Уфимском временном пункте пребывания. За 3-4 года, проведенных в Башкортостане, в жизни переселенцев произошли перемены к лучшему: у кого-то родились дети, многие получили российское гражданство, приобрели собственное жилье, устроились на работу.

Постояльцы пункта временного размещения смогут жить в предоставленном жилье до тех пор, пока не вернутся домой или не решат квартирный вопрос. Первые переселенцы из Донбасса и Украины начали прибывать в Башкортостан в апреле 2022 года. Тогда им помогли с оформлением документов, питанием, лечением, жильем, работой и освоением новых профессий.