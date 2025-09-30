В Уфе прошёл гала-концерт фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!»

Накануне Дня пожилых людей в Уфе прошел гала-концерт Фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». Среди участников — исполнители и коллективы самодеятельного художественного творчества возрастом старше 55 лет.
Традиционно фестиваль проводится уже 14 раз во всех районах республики и завершается торжественным концертом. Музыкальное событие ежегодно собирает на своих сценах более 2500 пожилых артистов.
Коллективы и исполнители своим творчеством рассказывают о национальных традициях. В их репертуаре — уникальные песни и танцы разных народов из самых глубинок республики. Мероприятие проводится в рамках проекта «Башкирское долголетие», направленного на сохранение вовлеченности в общественно полезную деятельность людей старших возрастов.