В Уфе прошёл гала-концерт фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!»

Накануне Дня пожилых людей в Уфе прошел гала-концерт Фестиваля творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!». Среди участников — исполнители и коллективы самодеятельного художественного творчества возрастом старше 55 лет.

Традиционно фестиваль проводится уже 14 раз во всех районах республики и завершается торжественным концертом. Музыкальное событие ежегодно собирает на своих сценах более 2500 пожилых артистов.