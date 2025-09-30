В Башкирии прошёл фестиваль «Театральная рампа»

В Кушнаренково прошел Республиканский фестиваль любительских театров «Театральная рампа». Он собрал молодежные и взрослые коллективы из разных районов и городов. В программе мероприятия были просмотры спектаклей, их профессиональные обсуждения, мастер-классы, творческие лаборатории для руководителей и режиссеров, «круглые столы», где были обсуждены проблемы развития любительского творчества республики.
Выступление артистов оценивало жюри. Торжественное закрытие Республиканского конкурса завершилось награждением призёров и победителей. Обладателем Гран-при стал русский народный театр имени Константина Нордлунда из Октябрьского. Фестиваль призван объединить талантливых актёров, режиссёров и всех, кто неравнодушен к театральному искусству.