В Башкирии прошёл фестиваль «Театральная рампа»

В Кушнаренково прошел Республиканский фестиваль любительских театров «Театральная рампа». Он собрал молодежные и взрослые коллективы из разных районов и городов. В программе мероприятия были просмотры спектаклей, их профессиональные обсуждения, мастер-классы, творческие лаборатории для руководителей и режиссеров, «круглые столы», где были обсуждены проблемы развития любительского творчества республики.